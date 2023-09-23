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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вызовы в сфере безопасности и российские боевики: Зеленский провел переговоры с главой совета Судана

Зеленський і Абдель Фаттах аль-Бурган
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что встреча состоялась в аэропорту Шеннон в Ирландии.

Зеленский поблагодарил Судан за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Сообщается, что они обсудили общие вызовы безопасности, в частности деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.

Зеленский пригласил аль-Бургана поддержать гуманитарную инициативу Grain From Ukraine, целью которой является поставка продовольствия в наиболее уязвимые страны Африки, а также присоединиться к Глобальному саммиту мира.

Лидеры государств обсудили возможные площадки для усиления взаимодействия между Украиной и странами Африканского континента.

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Источник: Офис президента
Африка, Владимир Зеленский, Судан, Украина
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