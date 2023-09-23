Вызовы в сфере безопасности и российские боевики: Зеленский провел переговоры с главой совета Судана
Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом.
Пресс-служба Офиса президента сообщила, что встреча состоялась в аэропорту Шеннон в Ирландии.
Зеленский поблагодарил Судан за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Сообщается, что они обсудили общие вызовы безопасности, в частности деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.
Зеленский пригласил аль-Бургана поддержать гуманитарную инициативу Grain From Ukraine, целью которой является поставка продовольствия в наиболее уязвимые страны Африки, а также присоединиться к Глобальному саммиту мира.
Лидеры государств обсудили возможные площадки для усиления взаимодействия между Украиной и странами Африканского континента.
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька