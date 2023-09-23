Безпекові виклики та російські бойовики: Зеленський провів переговори з головою ради Судану
Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом.
Пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч відбулася в аеропорту Шеннон в Ірландії.
Зеленський подякував Судану за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Повідомляється, що вони обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.
Зеленський запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.
Лідери держав обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африканського континенту.
Завантаження