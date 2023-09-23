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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Безпекові виклики та російські бойовики: Зеленський провів переговори з головою ради Судану

Зеленський і Абдель Фаттах аль-Бурган
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом.

Пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч відбулася в аеропорту Шеннон в Ірландії.

Зеленський подякував Судану за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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Повідомляється, що вони обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

Зеленський запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.

Лідери держав обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африканського континенту.

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Джерело: Офіс президента
Африка, Володимир Зеленський, Судан, Україна
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