Ілон Маск не вимикав Starlink над Кримом, щоб зірвати атаку на ЧФ РФ – Буданов

Ілон Маск тимчасово вимикав мережу супутникового зв’язку Starlink над Кримом, але не перед атаками Сил оборони на Чорноморський флот РФ. Відколи сигнал мережі поновили, проблем зі зв’язком не виникало.

Про це в інтерв’ю The WarZone заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він зазначив, що раніше бізнесмен Ілон Маск справді вимкнув свої сервіси на території тимчасово окупованого Криму, але “всі про це знали”.

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Журналіст видання запитав щодо дискусії стосовно уривка з біографічної книги про Маска, в якому стверджувалося, що бізнесмен вимкнув Starlink над тимчасово окупованим Кримом, аби унеможливити удар ЗСУ по Севастополю. Згодом Ілон Маск уточнив, що відмовив у ввімкненні цього зв’язку у відповідь на запит України.

– Дивіться, (Starlink. – Ред.) є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти і послуги. Уся лінія зіткнення певною мірою спілкується одне з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа, – сказав Кирило Буданов.

Начальник ГУР підтвердив, що свого часу Маск вимкнув свої продукти і послуги над тимчасово окупованим Кримом. Проте, як зазначив посадовець, є й інша сторона цієї правди, оскільки “всі про це знали”.

Буданов зазначив, що в епізоді з атакою на Севастополь, справді було відключення покриття Криму, але воно сталося не перед атаками.

– Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що весь перший період війни покриття Starlink взагалі не було, – зазначив Буданов.

Журналіст запитав, чи Ілон Маск вмикав коли-небудь зв’язок та вимикав його. Начальник ГУР відповів, що з моменту ввімкнення Starlink над Кримом, “проблем не було”.

Скандал з умисним вимкненням мережі Starlink над Кримом

7 вересня телеканал CNN повідомив, що в уривку книги Волтера Айзексона про Ілона Маска є епізод, що описує зрив атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ. У 2022 році бізнесмен начебто таємно наказав відключити Starlink неподалік Криму, щоб заблокувати удар ЗСУ безпілотниками по російських кораблях. Рішення Маска було викликане страхом, що ці атаки підштовхнуть Кремль застосувати ядерну зброю.

Згодом Ілон Маск зазначив, що таємно відключив роботу Starlink біля Криму у 2022 році. За його словами, в цьому районі сервіс і так не був доступний, а він просто відмовився його ввімкнути.

Сенатор Елізабет Воррен вимагає провести розслідування щодо компанії SpaceX після визнання Ілоном Маском блокування роботи Starlink біля берегів Криму.

У Комітеті Сенату США з питань Збройних сил зазначили, що використання Маском Starlink виявило серйозні проблеми у нацбезпеці.

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