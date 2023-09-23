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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 23.09.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 23.09.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 23 сентября 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Карта
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