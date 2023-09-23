Карта боевых действий на 23.09.2023 — ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине на 23.09.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Сейчас смотрят

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.