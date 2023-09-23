Зима не помешает: Тарнавский о влиянии погоды на контрнаступление ВСУ

Ухудшение погодных условий не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN.

По его словам, зима не замедлит контрнаступление Украины.

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А сильные дожди осенью хоть и могут усложнить передвижение тяжелой техники из-за влажной почвы, но украинские войска продвигаются небольшими группами и преимущественно пешком.

– Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы движемся вперед, в большинстве своем без техники, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление, — подчеркнул Тарнавский.

Он объяснил, что сейчас ни ВСУ, ни оккупационные войска РФ не используют большие соединения, роты, батальоны или бригады в ходе боевых действий.

– Мы применяем штурмовые отряды, группы по 10-15 человек. Они осуществляют титаническую работу, сосредотачивая на себе огонь противника и используя все средства, которые им доступны, чтобы выжить, – добавил генерал.

Одной из причин того, что контрнаступление развивается “не так быстро, как ожидалось”, Тарнавский назвал то, что РФ смогла извлечь некоторые уроки из других украинских наступательных операций.

Однако и украинские войска меняют свою тактику и адаптируются к использованию западного вооружения.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что контрнаступление будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды. Он также прогнозировал, что к зиме ВСУ могут прорвать так называемый сухопутный коридор между оккупированным Крымом и территорией РФ.

А глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отмечал, что Силы обороны Украины продолжат контрнаступление и зимой, когда тяжелая техника сможет передвигаться по замерзшей земле.

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