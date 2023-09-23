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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зима не стане на заваді: Тарнавський про вплив погоди на контрнаступ ЗСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Погіршення погодних умов не стане на заваді контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв’ю телеканалу CNN.

За його словами, зима не сповільнить контрнаступ України.

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А сильні дощі восени хоч і можуть ускладнити пересування важкої техніки через вологий ґрунт, але українські війська рухаються невеликими групами і переважно пішки.

– Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без техніки, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ, – наголосив Тарнавський.

Він пояснив, що зараз ні ЗСУ, ні окупаційні війська РФ не використовують великі з’єднання, роти, батальйони чи бригади під час бойових дій.

– Ми застосовуємо штурмові загони, групи по 10-15 осіб. Вони здійснюють титанічну роботу, зосереджуючи на собі вогонь противника та використовуючи всі засоби, які їм доступні, щоб вижити, – додав генерал.

Однією з причин того, що контрнаступ розвивається “не так швидко, як очікувалося”, Тарнавський назвав те, що РФ змогла винести деякі уроки з інших українських наступальних операцій.

Однак і українські війська змінюють свою тактику та адаптуються до використання західного озброєння.

Раніше керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що контрнаступ триватиме і після настання холодної та вологої погоди. Він також прогнозував, що до зими ЗСУ можуть прорвати так званий сухопутний коридор між окупованим Кримом та територією РФ.

А голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі зазначав, що Сили оборони України продовжать контрнаступ і взимку, коли важка техніка зможе пересуватися по замерзлій землі.

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Війна в Україні, зима, ЗСУ, контрнаступ, Погода, Російська агресія
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