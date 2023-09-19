Силы обороны Украины продолжат контрнаступление с наступлением зимы, когда земля замерзнет и тяжелая техника сможет передвигаться.

Об этом на брифинге после заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Defence Now.

Генерал отметил, что Украина ежедневно медленно, но уверенно движется вперед, к результату, определенному президентом Зеленским и подтвержденному странами-союзниками.

Он также подчеркнул, что Киев не планирует прекращать контрнаступление в связи с приближением зимы.

— С приближением зимы начнется период, когда тяжелая техника не сможет передвигаться из-за влажной земли. Но позже земля замерзнет, и это перестанет быть проблемой. Сегодня на заседании (группы Рамштайн. – Ред.) представители украинской стороны отметили, что ВСУ не намерены приостанавливать контрнаступление из-за наступления зимы. Тем более, что они имеют стратегическое преимущество на фронте, — отметил Марк Милли.

Напомним, во вторник, 19 сентября, на немецкой авиабазе Рамштайн стартовала 15-я встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. В заседании принимают участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. В украинской делегации присутствует и новый министр обороны Рустем Умеров.

Во время заседания стороны обсудили наиболее насущные актуальные потребности Украины – передачу нашей стране артиллерийских боеприпасов и пополнение боекомплекта для западных систем ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что системы противовоздушной обороны в дальнейшем будут оставаться “самой большой потребностью” Украины в войне против России. Он призвал лидеров пожертвовать боеприпасы для ПВО, поскольку страна вступает в зиму.

В ходе 14-го заседания в формате Рамштайн 18 июля союзники обсудили поставки для Украины систем противовоздушной обороны, боеприпасов и брони.

