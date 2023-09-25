Первые танки Abrams уже в Украине: Зеленский после заседания ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего, где ему доложили, что в Украину прибыли первые американские танки Abrams.
По его словам, о прибытии танков в Украину сообщил министр обороны Рустем Умеров.
— Абрамсы уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок, — подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко, который рассказал о последствиях ракетного удара по Одессе и какую помощь нужно оказать пострадавшим.
Владимир Зеленский отметил, что Одесская область нуждается в усилении противовоздушной обороны. И именно это президент подчеркивает партнерам во время переговоров.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и Пунктов несокрушимости к предстоящей зиме.
Также президенту отчитались: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и другие.
Источник: Владимир Зеленский
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Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк