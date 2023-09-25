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Марта Бондаренко, редактор ленты

Первые танки Abrams уже в Украине: Зеленский после заседания ставки

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего, где ему доложили, что в Украину прибыли первые американские танки Abrams.

По его словам, о прибытии танков в Украину сообщил министр обороны Рустем Умеров.

— Абрамсы уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко, который рассказал о последствиях ракетного удара по Одессе и какую помощь нужно оказать пострадавшим.

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Владимир Зеленский отметил, что Одесская область нуждается в усилении противовоздушной обороны. И именно это президент подчеркивает партнерам во время переговоров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и Пунктов несокрушимости к предстоящей зиме.

Также президенту отчитались: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и другие.

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Источник: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, Танки для Украины
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