Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки

Президент України Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, де йому доповіли, що в Україну прибули перші американські танки Abrams.

За його словами, про прибуття танків до України повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

– Абрамси вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання, – наголосив очільник держави.

Крім того, президент заслухав доповідь міністра внутрішніх страв Ігоря Клименка, котрий розповів про наслідки ракетного удару по Одесі та яку допомогу потрібно надати постраждалим.

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Володимир Зеленський наголосив, що Одещина потребує посилення протиповітряної оборони. І саме на цьому президент наголошує партнерам під час переговорів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і Пунктів незламності до майбутньої зими.

Також президенту відзвітували: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк та інші.

Джерело: Володимир Зеленський

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