Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
Президент України Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, де йому доповіли, що в Україну прибули перші американські танки Abrams.
За його словами, про прибуття танків до України повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
– Абрамси вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання, – наголосив очільник держави.
Крім того, президент заслухав доповідь міністра внутрішніх страв Ігоря Клименка, котрий розповів про наслідки ракетного удару по Одесі та яку допомогу потрібно надати постраждалим.
Володимир Зеленський наголосив, що Одещина потребує посилення протиповітряної оборони. І саме на цьому президент наголошує партнерам під час переговорів.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і Пунктів незламності до майбутньої зими.
Також президенту відзвітували: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк та інші.
Джерело: Володимир Зеленський
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко