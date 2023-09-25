Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, де йому доповіли, що в Україну прибули перші американські танки Abrams.

За його словами, про прибуття танків до України повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

– Абрамси вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання, – наголосив очільник держави.

Крім того, президент заслухав доповідь міністра внутрішніх страв Ігоря Клименка, котрий розповів про наслідки ракетного удару по Одесі та яку допомогу потрібно надати постраждалим.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський наголосив, що Одещина потребує посилення протиповітряної оборони. І саме на цьому президент наголошує партнерам під час переговорів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і Пунктів незламності до майбутньої зими.

Також президенту відзвітували: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк та інші.

Читайте також
Буде, як із F-16: Зеленський про отримання далекобійних ракет від союзників
Володимир Зеленський

Джерело: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, Танки для України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Треба припинити цей терор – Зеленський про скидання 26 КАБів на Херсонщину
Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
Парламент Канади вшанував ветерана СС Галичина під час візиту Зеленського: спікер вже пішов у відставку
Зеленський у парламенті Канади
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
Санкцій недостатньо – буде більше: Зеленський анонсував посилення втрат РФ
Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
Перша партія вже в Україні: характеристики та особливості танків Abrams
Abrams

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Такий шанс випадає лиш раз: як переможці Ігор нескорених вибороли свої медалі
Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
Залізні птахи нищать ворога: як наші бійці самотужки вдосконалюють FPV-дрони
Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Перші танки Abrams вже в Україні: Зеленський після засідання ставки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь