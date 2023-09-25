Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Ночью 25 сентября российские войска атаковали Одесскую область 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами Калибр и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Оникс.
Все дроны были уничтожены. Также над Одесской областью ликвидировано девять Калибров и по одному Калибру – над Николаевской и Кировоградской областями.
Ониксы сбить не удалось.
Обновлено в 13:07.
Удар по зернохранилищу
Одна из российских ракет попала в склад, где хранилось зерно.
В 12:15 под завалами нашли тело одного из двух работников, которые после обстрела перестали выходить на связь.
А еще спустя несколько минут обнаружили тело второго работника, также ночью находившегося в помещении склада.
Удар по припортовой инфраструктуре
Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе.
Пожар в здании привокзального отеля, что уже несколько лет не функционирует, оперативно ликвидировали спасатели.
В Одессе от взрывной волны пострадала гражданская женщина – ее ранило обломками.
В настоящее время в больнице медики оказывают женщине всю необходимую помощь.
Последствия для Одесской области
В пригороде Одессы из-за падения обломков во время боевой работы повреждения получили складские помещения одного из предприятий и частный дом.
Также горела трава на открытых территориях.
В настоящее время все пожары ликвидированы.
Напомним, что перед тем, как люди в Одессе услышали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках в направлении Одесской области сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс, крылатых ракет Калибр и беспилотников типа Shahed.
Уже утром стало известно, что украинские защитники сбили все 19 Шахедов и 11 из 12 Калибров.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Кипер, Силы обороны Юга Украины
Фото: Силы обороны Юга Украины
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко