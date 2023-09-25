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Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек

Обстріл Одеси 25 вересня 2023

Ночью 25 сентября российские войска атаковали Одесскую область 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами Калибр и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Оникс.

Все дроны были уничтожены. Также над Одесской областью ликвидировано девять Калибров и по одному Калибру – над Николаевской и Кировоградской областями.

Ониксы сбить не удалось.

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Обновлено в 13:07.

Удар по зернохранилищу

Одна из российских ракет попала в склад, где хранилось зерно.

В 12:15 под завалами нашли тело одного из двух работников, которые после обстрела перестали выходить на связь.

А еще спустя несколько минут обнаружили тело второго работника, также ночью находившегося в помещении склада.

Удар по припортовой инфраструктуре

Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе.

Пожар в здании привокзального отеля, что уже несколько лет не функционирует, оперативно ликвидировали спасатели.

В Одессе от взрывной волны пострадала гражданская женщина – ее ранило обломками.

В настоящее время в больнице медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

Последствия для Одесской области

В пригороде Одессы из-за падения обломков во время боевой работы повреждения получили складские помещения одного из предприятий и частный дом.

Также горела трава на открытых территориях.

В настоящее время все пожары ликвидированы.

Напомним, что перед тем, как люди в Одессе услышали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках в направлении Одесской области сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс, крылатых ракет Калибр и беспилотников типа Shahed.

Уже утром стало известно, что украинские защитники сбили все 19 Шахедов и 11 из 12 Калибров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Кипер, Силы обороны Юга Украины

Фото: Силы обороны Юга Украины

Война в Украине, Одесса, Одесская область, Ракетные удары России, Російська агресія
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