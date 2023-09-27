Осенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
Уже второй год подряд школьники начали обучение в условиях полномасштабной войны. Этот период продлится с 1 сентября по 28 июня. Конечная дата может отличаться в зависимости от региона, поскольку это решение остается за местными властями. Уже известна и дата осенних каникул.
Когда начнутся осенние каникулы в 2023 году и сколько продлится отдых — читайте в материале Фактов ICTV.
Осенние каникулы 2023 — дата
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти. Как правило, после каждой четверти стартуют каникулы.
Несмотря на то, что образовательные учреждения могут самостоятельно формировать структуру учебного года, осенние каникулы часто приходятся на последнюю неделю октября.
Таким образом, в 2023 году осенние каникулы начнутся 23 октября и продлятся до 29 октября.
Отметим, что, как и в прошлом учебном году, у школьников будет три формата обучения — очный, дистанционный и смешанный. Его местные власти должны выбрать, исходя из ситуации с безопасностью в регионе.
К слову, Факты ICTV писали, когда школьники отправятся на каникулы зимой, весной и с какого числа начнется летний отдых.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко