РФ готовит дополнительную мобилизацию для увеличения контингента на ТОТ — Зеленский
В России готовятся к проведению дополнительной мобилизации на фоне значительных потерь армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду, 27 мая.
Дополнительная мобилизация в России: что известно
По словам главы государства, украинская сторона получает все больше внутренней информации из России о подготовке дополнительной мобилизации.
Ожидается, что ее введение должно компенсировать особенно высокие потери российской армии на оккупированных территориях Украины.
— Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Имеем также данные и о дальнейшем увеличении мобилизации – именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений, — рассказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что такие шаги РФ свидетельствуют о том, что страна-агрессор не готова к настоящей дипломатии.
— Россия должна завершить свою войну, и у мира есть рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии, — отметил президент.
Оборона Украины и удары по территории РФ
Зеленский сообщил о проведении совещания по обороне Украины.
Президент поблагодарил украинские подразделения, которые удерживают оборону на ключевых направлениях фронта и ведут активные боевые действия.
— Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили о ситуации и вариантах наших действий в Харьковской области – прежде всего это Купянское направление, также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины, — рассказал президент.
Глава государства отметил 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 1 штурмовой полк и 425 отдельный штурмовой полк за достигнутые результаты.
Президент получил доклад об использовании “дальнобойных санкций” по объектам российской нефтяной отрасли, расположенным в Туапсе и других регионах РФ.