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Илья Нежигай, редактор ленты

Более 50 погибших из-за удара РФ по Харьковщине и дополнительная ПВО для Украины: главные новости 5 октября

Более 50 погибших из-за удара РФ по Харьковщине и дополнительная ПВО для Украины: главные новости 5 октября
Фото: Факти ICTV

Дайджест новостей в Украине и мире за 5 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

• Россия нанесла ракетный удар по селу Грозы в Харьковской области, что привело к гибели 51 человека.

Предварительные данные указывают на возможное использование российскими войсками баллистической ракеты Искандер.

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В Организации Объединенных Наций уже осудили эту атаку со стороны РФ.

• В Гранаде (Испания) стартовал саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), где представлены как страны ЕС, так и другие европейские страны. Это новый формат взаимодействия, который проводится с прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация также присоединились к саммиту.

• В рамках саммита Испания и Германия объединили усилия, чтобы обеспечить защиту украинского неба перед приближением зимы и возможными новыми нападениями России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Так, испанское правительство объявило, что поставит Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk, тогда как Германия работает над поставкой дополнительного комплекса Patriot.

• Европейский Союз работает над внедрением нового пакета санкций против России, который содержит существенные ограничения.

Президент Зеленский заявил, что принятие этого пакета требует значительных усилий со стороны официального Брюсселя из-за того, что санкции должны касаться руководства Газпрома и ядерной отрасли РФ.

• Премьер-министр Словакии во время саммита ЕПС в Гранаде заявил, что поддержка Украины в достижении мира в Европе будет иметь постоянный характер. Это заявление было сделано после встречи премьера с президентом Украины на саммите Европейского политического сообщества в Испании. Ранее в Словакии говорили, что больше не будут помогать Украине.

Украина откладывает рассмотрение жалобы против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирной торговой организации, чтобы решить общие вопросы торговли между Украиной и странами ЕС. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка объявил об этой “паузе” по жалобам, когда находился в Брюсселе.

• Норвежский писатель Йон Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе за его “инновационные пьесы и прозу, которые выражают невыразимое”.

Йон Фоссе является представителем постмодернизма в норвежской литературе и известен своими романами, книгами для детей, новеллами и пьесами.

Война в Украине, Украина
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