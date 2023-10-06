Понад 50 загиблих через удар РФ по Харківщині та додаткова ППО для України: головні новини 5 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 5 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

• Росія завдала ракетного удару по селу Грози в Харківській області, що призвело до загибелі 51 людини.

Попередні дані вказують на можливе використання російськими військами балістичної ракети Іскандер.

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В Організації Об’єднаних Націй вже засудили цю атаку з боку РФ.

• В Гранаді (Іспанія) стартував саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС), де представлені як країни ЄС, так і інші європейські країни. Це новий формат взаємодії, який проводиться з минулого року.

Президент України Володимир Зеленський та українська делегація також приєднались до саміту.

• В рамках саміту Іспанія та Німеччина об’єднали зусилля, щоб забезпечити захист українського неба перед наближенням зими та можливими новими нападами Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Так, іспанський уряд оголосив, що поставить Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk, водночас Німеччина працює над поставкою додаткового комплексу Patriot.

• Європейський Союз працює над впровадженням нового пакету санкцій проти Росії, який містить суттєві обмеження.

Президент Зеленський заявив, що ухвалення цього пакету потребує значних зусиль з боку офіційного Брюсселя через те, що санкції мають стосуватися керівництва Газпрому та ядерної галузі РФ.

• Прем’єр-міністр Словаччини під час саміту ЄПС в Гранаді заявив, що підтримка України в досягненні миру в Європі буде мати постійний характер. Ця заява була зроблена після зустрічі прем’єра з президентом України на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії. Раніше в Словаччині казали, що більше не будуть допомагати Україні.

• Україна відкладає розгляд скарги проти Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі, щоб розв’язати загальні питання торгівлі між Україною та країнами ЄС. Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка оголосив про цю “паузу” щодо скарг, коли перебував в Брюсселі.

• Норвезький письменник Йон Фоссе отримав Нобелівську премію з літератури за його “інноваційні п’єси та прозу, які виражають невимовне”.

Йон Фоссе є представником постмодернізму в норвезькій літературі та відомий своїми романами, книгами для дітей, новелами і п’єсами.

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