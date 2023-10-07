США предоставят Израилю все необходимое для самозащиты — Остин
Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы Израиль был обеспечен всем необходимым для самозащиты от ударов ХАМАС.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина относительно нападения ХАМАС на Израиль.
Отмечается, что США внимательно следят за развитием событий в стране.
— В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма, — заявил Остин.
Он добавил, что приверженность США праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения.
Напомним, что утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.
Загрузка