США предоставят Израилю все необходимое для самозащиты — Остин

Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы Израиль был обеспечен всем необходимым для самозащиты от ударов ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина относительно нападения ХАМАС на Израиль.

Отмечается, что США внимательно следят за развитием событий в стране.

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— В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма, — заявил Остин.

Он добавил, что приверженность США праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения.

Напомним, что утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

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