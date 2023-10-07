Зеленский о событиях в Израиле: Нельзя давать шанс террору, это преступление против мира

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль. Он подчеркнул, что любой террор – это преступление против всего мира.

Официальный комментарий обнародован в социальных сетях главы государства.

– Нигде в мире нельзя давать ни одного шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что “право Израиля на защиту не подлежит сомнению”.

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Зеленский напомнил, что перед лицом террора мировое сообщество должно быть объединено и сохранять солидарность. Это не позволит террористам “покорить или сломать жизни”.

Президент добавил, что все обстоятельства нападения на Израиль должны быть выяснены: кто побуждал ХАМАС к этой террористической атаке и помог в ее организации. Тогда мир сможет привлечь причастных к ответственности.

– Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены, – уточнил глава государства.

Он выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли сегодня во время нападения на Израиль.

Зеленский призвал граждан Украины, которые находятся в зоне опасности, придерживаться всех инструкций израильских сил безопасности и следить за обновлением информации.

Украинцам в любой ситуации готовы помочь Министерство иностранных дел Украины и наше посольство в Израиле. Уже создан соответствующий оперативный штаб.

– Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем, — подытожил Зеленский.

Источник: Telegram Владимира Зеленского

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