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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Израильские истребители наносят ответные удары: разрушено здание “внутренней службы безопасности” в секторе Газа

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна, тіла загиблих
Фото: Getty Images

Израильские истребители наносят ответные удары по объектам ХАМАС. Разрушено здание “внутренней службы безопасности” в секторе Газа.

Как сообщил представитель ЦАХАЛа адмирал Даниэль Хагари, армия Израиля стягивает подразделения и усиливает Юг и населенные пункты, окружающие сектор Газа.

— Оперативные командиры прибывают для управления боевыми действиями в каждой точке. Параллельно с этим мы начали широкую мобилизацию резервистов для всех подразделений ЦАХАЛа, — сказал он.

По уточненным данным, утром 7 октября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2200 ракет.

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Вместе с этим несколько террористов проникли на израильскую территорию на юге страны.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию Железные мечи.

Начальник Генерального штаба объявил масштабную мобилизацию резервных сил. Израильские спецподразделения были отправлены в район, окружающий сектор Газа.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Израиля.

Офис главы МНБ отмечает, что чрезвычайное положение даст полиции дополнительные полномочия.

Также было принято решение о призыве добровольцев-полицейских.

Тем временем десятки истребителей нанесли удары по целому ряду объектов террористической организации ХАМАС.

Что известно о ракетном ударе по Израилю 7 октября

7 октября около 6:30 утра в Израиле прогремели взрывы. ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и нанес ракетный удар со стороны сектора Газа.

По словам лидер военной организации ХАМАС Мохаммеда Дейфа в рамках операции под названием Шторм Аль-Акса по Израилю в субботу утром якобы было выпущено 5000 ракет.

Известно по меньшей мере о 22 погибших из-за ракетных ударов из сектора Газа по центру и югу Израиля. В регионах, приближенных к сектору Газа, идут бои.

Местные СМИ сообщают о погибших и раненых. В регионах, приближенных к сектору Газа, идут бои.

Тем временем посольство Украины в Израиле выпустило рекомендации для украинцев, что делать во время массовых обстрелов и куда обращаться в случае опасности.

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Ізраїль 7 жовтня 2023.

Израиль, Война в Израиле, ракетний удар, Сектор Газа
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