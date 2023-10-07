Израильские истребители наносят ответные удары: разрушено здание “внутренней службы безопасности” в секторе Газа
Израильские истребители наносят ответные удары по объектам ХАМАС. Разрушено здание “внутренней службы безопасности” в секторе Газа.
Как сообщил представитель ЦАХАЛа адмирал Даниэль Хагари, армия Израиля стягивает подразделения и усиливает Юг и населенные пункты, окружающие сектор Газа.
— Оперативные командиры прибывают для управления боевыми действиями в каждой точке. Параллельно с этим мы начали широкую мобилизацию резервистов для всех подразделений ЦАХАЛа, — сказал он.
По уточненным данным, утром 7 октября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2200 ракет.
Вместе с этим несколько террористов проникли на израильскую территорию на юге страны.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию Железные мечи.
Начальник Генерального штаба объявил масштабную мобилизацию резервных сил. Израильские спецподразделения были отправлены в район, окружающий сектор Газа.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Израиля.
Офис главы МНБ отмечает, что чрезвычайное положение даст полиции дополнительные полномочия.
Также было принято решение о призыве добровольцев-полицейских.
Тем временем десятки истребителей нанесли удары по целому ряду объектов террористической организации ХАМАС.
Что известно о ракетном ударе по Израилю 7 октября
7 октября около 6:30 утра в Израиле прогремели взрывы. ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и нанес ракетный удар со стороны сектора Газа.
По словам лидер военной организации ХАМАС Мохаммеда Дейфа в рамках операции под названием Шторм Аль-Акса по Израилю в субботу утром якобы было выпущено 5000 ракет.
Известно по меньшей мере о 22 погибших из-за ракетных ударов из сектора Газа по центру и югу Израиля. В регионах, приближенных к сектору Газа, идут бои.
Местные СМИ сообщают о погибших и раненых. В регионах, приближенных к сектору Газа, идут бои.
Тем временем посольство Украины в Израиле выпустило рекомендации для украинцев, что делать во время массовых обстрелов и куда обращаться в случае опасности.
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