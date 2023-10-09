САП просит суд отстранить мэра Сум от должности
Разоблаченного на взяточничестве мэра Сум Александра Лысенко могут отстранить от должности. Соответствующее ходатайство прокурор САП 9 октября подал в Высший антикоррупционный суд.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре обещают сообщить дополнительно о рассмотрении этого ходатайства.
3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2,13 млн грн.
Обоих задержали днем ранее во время получения последней части неправомерной выгоды — 1,4 млн грн.
4 октября суд избрал Лысенко меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в 3 млн грн.
Через два дня стало известно, что городской голова Сум вышел на свободу после внесения залога.
Фото: Олександр Лисенко
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