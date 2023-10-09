САП просит суд отстранить мэра Сум от должности

Разоблаченного на взяточничестве мэра Сум Александра Лысенко могут отстранить от должности. Соответствующее ходатайство прокурор САП 9 октября подал в Высший антикоррупционный суд.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре обещают сообщить дополнительно о рассмотрении этого ходатайства.

3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2,13 млн грн.

Сейчас смотрят

Обоих задержали днем ранее во время получения последней части неправомерной выгоды — 1,4 млн грн.

4 октября суд избрал Лысенко меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в 3 млн грн.

Через два дня стало известно, что городской голова Сум вышел на свободу после внесения залога.

Фото: Олександр Лисенко

Источник : САП

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.