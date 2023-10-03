На получении взятки задержали мэра Сум: что известно
Разоблачены мэр города Сумы Александр Лысенко и чиновник Департамента инфраструктуры, которые неправомерно получили 2,130 млн грн.
— Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Сумской области на получении неправомерной выгоды на сумму 2,130 млн грн разоблачили Сумского городского голову и директора Департамента инфраструктуры Сумской области, — сообщает САП.
Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица требовали неправомерную выгоду за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.
В течение ноября 2022-октября 2023 года следствие задокументировало получение лицами неправомерной выгоды на общую сумму 2,130 млн грн.
Сегодня указанные лица разоблачены на “горячем” сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1,430 млн грн.
Сейчас мэр города Сумы и директор Департамента задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.
Фото: САП
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