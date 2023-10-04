Мэра Сум отправили под стражу на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения городскому голове Сум Александру Лысенко. Его отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Суспільного.

В случае внесения залога его обязали приезжать по первому требованию, не покидать город Сумы без разрешения, сообщать прокурору об изменении места жительства и запретили общаться с депутатами Сумского горсовета. Заседание по аресту имущества Лысенко проведут в другую дату.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что прокуроры САП просили об аресте мэра Сум с альтернативой в 10 млн грн залога.

Перед этим ему и директору Департамента инфраструктуры города Александру Журбе объявили подозрение в получении неправомерной выгоды на сумму более 2,1 млн грн.

2 октября обоих чиновников задержали с поличным во время получения так называемого последнего транша — 1,4 млн грн.

По данным следствия, мэр Сум требовал деньги у бизнесмена за решение вопроса тарифов на вывоз мусора и отсутствие искусственных препятствий в деятельности предприятия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.