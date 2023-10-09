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Валентина Летяк, редакторка стрічки

САП просить суд відсторонити мера Сум від посади

Олександр Лисенко

Викритого на хабарництві мера Сум Олександра Лисенка можуть відсторонити від посади. Відповідне клопотання прокурор САП 9 жовтня подав до Вищого антикорупційного суду.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обіцяють повідомити додатково про розгляд цього клопотання.

3 жовтня САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури в одержанні хабаря в особливо великому розмірі, а саме 2,13 млн грн.

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Обох затримали днем раніше під час отримання останньої частини неправомірної вигоди – 1,4 млн грн.

4 жовтня суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з альтернативою внесення застави у 3 млн грн.

За два дні стало відомо, що міський голова Сум вийшов на волю після внесення застави.

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Фото: Олександр Лисенко

Джерело: САП
Антикорупційний суд, Корупція, новини Сум, САП, Суми, Хабарництво
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