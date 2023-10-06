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Мэра Сум освободили из-под стражи после внесения 3 млн грн залога

Олександр Лисенко

Подозреваемый во взяточничестве городской голова Сум Александр Лысенко, которому 4 октября суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, вышел на свободу под залог в 3 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

4 октября суд также избрал меру пресечения сообщнику Лысенко — директору Департамента инфраструктуры Сум Александру Журбе. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью залога более 1,4 млн грн.

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После внесения залога Лысенко обязан являться по первому требованию, не покидать город без разрешения, сообщать прокурору об изменении места жительства. Также ему запрещено общаться с депутатами Сумского горсовета.

3 октября НАБУ и САП сообщили Лысенко и Журбе о подозрении в получении взятки в сумме 2,13 млн грн.

Обоих задержали в момент получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 1,4 млн грн. Мэр требовал у предпринимателя деньги за решение вопроса тарифов на вывоз мусора в Сумах.

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Фото: Александр Лысенко

Источник: Суспільне
Антикорупційний суд, затримання хабарника, Корупция, новини Сум, Суми, Хабарництво
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