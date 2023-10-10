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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Главой Полтавской ОВА стал Филипп Пронин: что о нем известно

Філіп Пронін

Президент Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской областной военной администрации.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, указом №685/2023 Зеленский уволил Дмитрия Лунина с должности временно исполняющего обязанности председателя Полтавской ОВА. А указом №686/2023 на эту должность президент назначил Филиппа Пронина.

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Напомним, что Зеленский назначил Лунина исполняющим обязанности председателя Полтавской ОВА 24 декабря 2021 года.

Что известно о Филиппе Пронине

Он занимал должность заместителя председателя АРМА — Агентства по розыску и менеджменту активов. Пронин имеет высшее экономическое и юридическое образование, работал налоговым и финансовым аналитиком.

С 2005 по 2008 год Филипп Пронин работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 годах был старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО КПМГ-Украина.

Филипп Пронин был среди членов делегации на Минских переговорах.

В 2021 году Филипп Пронин вошел в состав Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Фото: АРМА

Владимир Зеленский, звільнення, Полтавская область
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