Головою Полтавської ОВА став Філіп Пронін: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Філіпа Проніна очільником Полтавської обласної військової адміністрації.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, указом №685/2023 Зеленський звільнив Дмитра Луніна з посади тимчасового виконувача обов’язків голови Полтавської ОВА. А указом №686/2023 на цю посаду президент призначив Філіпа Проніна.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Зеленський призначив Луніна виконувачем обов’язків голови Полтавської ОВА 24 грудня 2021 року.

Що відомо про Філіпа Проніна

Він обіймав посаду заступника голови АРМА – Агентства з розшуку та менеджменту активів. Пронін має вищу економічну та юридичну освіту, працював податковим та фінансовим аналітиком.

З 2005 по 2008 рік Філіп Пронін працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу. У 2008-2010 роках був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТзОВ КПМГ-Україна.

Філіп Пронін був серед членів делегації на Мінських переговорах.

У 2021 році Філіп Пронін увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Фото: АРМА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.