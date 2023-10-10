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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Головою Полтавської ОВА став Філіп Пронін: що про нього відомо

Філіп Пронін

Президент Володимир Зеленський призначив Філіпа Проніна очільником Полтавської обласної військової адміністрації.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, указом №685/2023 Зеленський звільнив Дмитра Луніна з посади тимчасового виконувача обов’язків голови Полтавської ОВА. А указом №686/2023 на цю посаду президент призначив Філіпа Проніна.

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Нагадаємо, що Зеленський призначив Луніна виконувачем обов’язків голови Полтавської ОВА 24 грудня 2021 року.

Що відомо про Філіпа Проніна

Він обіймав посаду заступника голови АРМА – Агентства з розшуку та менеджменту активів. Пронін має вищу економічну та юридичну освіту, працював податковим та фінансовим аналітиком.

З 2005 по 2008 рік Філіп Пронін працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу. У 2008-2010 роках був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТзОВ КПМГ-Україна.

Філіп Пронін був серед членів делегації на Мінських переговорах.

У 2021 році Філіп Пронін увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Фото: АРМА

Володимир Зеленський, звільнення, Полтавська область
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