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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В Израиле нашли еще семерых пропавших украинцев, проверяется гибель троих – МИД

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

За три дня боевых действий в Израиле оперативный штаб МИД, созданный для помощи украинцам, обработал более 700 обращений. За минувшие сутки наши дипломаты разыскали на юге стране семерых граждан, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они в безопасности.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

— Также наше посольство помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле, плюс дипломаты сейчас занимаются украинским мальчиком, который также вчера был спасен. Ему оказывается медицинская помощь, психологическая поддержка, и готовится его возвращение к родственникам в Украине, — подчеркнул он.

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По его словам, пока нет новой информации о погибших или пострадавших, кроме двух украинок, о которых сообщали ранее.

— Мы имеем информацию о возможной гибели еще трех украинцев — двух в Израиле и одного в секторе Газа, но она не подтверждена, — добавил Николенко.

Кроме того, дипломат сообщил, что в оперативный штаб обратились около 300 наших граждан в Израиле и 150 — в секторе Газа, которые не могут выехать из страны в связи с отменой авиарейсов.

Как украинцы могут выехать из Израиля

Николенко говорит, что, несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании продолжают летать из Израиля.

— Первый путь — это аэропорт Бен-Гуриона под Тель-Авивом. Поэтому советуем гражданам проверять возможности покинуть страну коммерческими авиалиниями. Параллельно оперативный штаб, другие ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути. Поэтому люди, которые оставили свои контакты, получат соответствующие инструкции, когда будет такая возможность, — объяснил он.

В то же время с выездом из сектора Газа ситуация сложнее, поскольку там продолжаются активные бои, поэтому, как отметил спикер МИД, эвакуация граждан может происходить только при условии соответствующей безопасности.

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Израиль, Война в Израиле, МЗС України, Сектор Газа, Україна - Ізраїль
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