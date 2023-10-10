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Юлия Захарченко, редактор ленты

Мир может погрузиться во мрак Третьей мировой войны: Данилов объяснил, что показала трагедия Израиля

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНИАН

Искусственно разожженные конфликты могут распространяться со скоростью лесного пожара, пока мир не погрузится во мрак Третьей мировой войны. События 7 октября в Израиле должны ускорить решение о предоставлении Украине ресурсов для победы, пока есть возможность изолировать основного поджигателя.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, Западу становится понятно, кто враг, какую опасность он несет, а также в чем заключается смысл борьбы и расходов.

Данилов обратил внимание, что теперь встает вопрос борьбы не для того, чтобы защитить одну страну, интересами которой могут жертвовать, а за собственное выживание Запада. Террористическая атака на Израиль не стала случайностью, а была логическим продолжением войны, объявленной авторитаризмом, считает секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что трагедия Израиля помогает миру наконец понять, с чем он столкнулся, по-новому оценить роль и значение Украины в борьбе против России.

По мнению секретаря СНБО, Россия должна понести показательное наказание и получить такое поражение, которое бы стало надежным предохранителем для других желающих бросить вызов демократии. Данилов убежден, что так называемая глобальная ось зла сформирована и вынуждена проявиться.

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Источник: Украинская правда
Израиль, Война в Израиле, Война в Украине, Алексей Данилов, СНБО, Україна - Ізраїль, Україна-Росія
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