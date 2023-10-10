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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В Ізраїлі знашли ще сімох зниклих українців, перевіряється загибель трьох – МЗС

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

За три дні бойових дій в Ізраїлі оперативний штаб МЗС, створений для допомоги українцям, опрацював понад 700 звернень. За минулу добу наші дипломати розшукали на півдні країні сімох громадян, які досі вважалися зниклими. Зараз вони у безпеці.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Також наше посольство допомогло шістьом родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі, плюс дипломати зараз займаються українським хлопчиком, якого також учора було врятовано. Йому надають медичну допомогу, психологічну підтримку, готується його повернення до родичів в Україні, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, наразі немає нової інформації щодо загиблих чи постраждалих, окрім двох українок, про яких повідомляли раніше.

– Ми маємо інформацію про можливу загибель ще трьох українців – двох в Ізраїлі та одного в секторі Гази, але вона не підтверджена, – додав Ніколенко.

Крім того, дипломат повідомив, що до оперативного штабу звернулися близько 300 інших громадян в Ізраїлі та 150 – в секторі Гази, які не можуть виїхати з країни у зв’язку зі скасуванням авіарейсів.

Як українці можуть виїхати з Ізраїлю

Ніколенко каже, що, попри скасування авіарейсів, деякі компанії продовжують літати з Ізраїля.

– Перший шлях – це аеропорт Бен-Гуріона під Тель-Авівом. Тому радимо громадянам перевіряти можливості залишити країну комерційними авіалініями. Паралельно оперативний штаб, інші відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи. Тому люди, які залишили свої контакти, отримають відповідні інструкції, коли буде така можливість, – пояснив він.

Водночас з виїздом із сектору Гази ситуація складніша, оскільки там тривають активні бої, тому, як зауважив речник МЗС, евакуація громадян може відбуватися лише за умови відповідної безпеки.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, МЗС України, Сектор Газа, Україна - Ізраїль
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