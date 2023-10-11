РФ перешла в снарядный экономрежим на юге: в ВСУ рассказали, с чем связано

Ситуация на Юге остается напряженной несмотря на то, что российские оккупанты перешли в экономрежим по использованию снарядов.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украины.

— Общее количество обстрелов с левого берега по правому пока держится на показателях 60-70, несколько спадает изо дня в день. Использование снарядов остается на уровне 300-400. Это также не самая высокая отметка, поскольку раньше было и гораздо больше снарядов. Сейчас мы наблюдаем определенный экономрежим в их использовании, — сказала Гуменюк.

По ее словам, пока еще рано говорить об общей нехватке снарядов у россиян, но точно можно сказать, что разрушение Силами обороны логистики врага и полевых пунктов сказались.

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В то же время, ситуация на Юге остается достаточно напряженной. Захватчики пытаются оказать давление, активизировав сброс осколочных боеприпасов с БпЛА.

Среди прочего тактическая авиация врага продолжает активность в направлении острова Змеиный над акваторией Черного моря. Гуменюк добавила, что, там, где россияне не могут проявлять активность корабельную, пытаются компенсировать это с воздуха там.

Также Силы обороны фиксируют разведывательные беспилотники, что может свидетельствовать о подготовке следующих атак.

Источник : Укринформ

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