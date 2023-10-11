В Нацгвардии показали, как на Авдеевском направлении уничтожают россиян в окопах

В Нацгвардии показали, как спецназовцы отряда Омега выбивают с позиций российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Кадрамы боевой работы украинских военных поделился командир Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

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На видео видно, как спецназовцы сбрасывают боеприпасы на вражеские позиции.

Такие удары, отмечает Александр Пивненко, вместе с уничтожением техники и отражением попыток штурмов эффективны для сдерживания сил врага в этом районе.

Активизация армии РФ возле Авдеевки

Накануне российские войска активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Першотравневого Донецкой области на Авдеевском направлении.

В бой при поддержке танков и бронированных машин пошли подразделения трех механизированных бригад, принадлежащих к 8 общевойсковой армии РФ.

Украинские защитники все вражеские атаки отбили и не допустили потерь рубежей и позиций.

В Генеральном штабе ВСУ такое поведение захватчиков объясняют стремлением россиян замедлить или вообще остановить успешное наступление ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Сейчас, говорит спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, оккупанты хотят выявить слабые места в украинской обороне, чтобы впоследствии попытаться окружить Авдеевку и оттянуть резервы Сил обороны на Авдеевское направление.

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Пивненко

Фото: Александр Пивненко

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