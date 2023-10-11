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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ перейшла у снарядний економрежим на Півдні: в ЗСУ розповіли, з чим це пов’язано

українська армія
Фото: Getty Images

Ситуація на Півдні залишається напруженою, попри те, що російські окупанти перейшли в економрежим щодо використання снарядів.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

– Загальна кількість обстрілів з лівого берега по правому наразі тримається на показниках 60-70, дещо спадаючи день у день. Використання снарядів залишається на рівні 300-400. Це також не найвища позначка, оскільки раніше було й набагато більше снарядів. Зараз ми спостерігаємо певний економрежим у їхньому використанні, – сказала Гуменюк.

За її словами, поки ще зарано говорити про загальну нестачу снарядів у росіян, але точно можна сказати, що руйнування Силами оборони логістики ворога та польових пунктів далися взнаки.

Зараз дивляться

Водночас, ситуація на Півдні залишається досить напруженою. Загарбники намагаються чинити тиск, активізувавши скидання осколкових боєприпасів із БпЛА.

Серед іншого тактична авіація ворога продовжує активність у напрямку острова Зміїний над акваторією Чорного моря. Гуменюк додала, що, там, де росіяни не можуть проявляти активність корабельну, намагаються компенсувати це з повітря.

Також Сили оборони фіксують розвідувальні безпілотники, що може свідчити про підготовку наступних атак.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Російська агресія
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