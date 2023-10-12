Дания и Чехия передадут Украине БМП, танки и стрелковое оружие

В ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят ВСУ БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику с производства и складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Об этом говорится на сайте Минобороны Чехии.

— Дания и Чехия объединили усилия в проекте, целью которого является поддержать украинцев современным оружием в борьбе за свободу, демократию и право на самоопределение против российской агрессии, — говорится в сообщении.

В рамках первой части проекта страны планируют поставить Украине около 50 боевых машин пехоты и основных боевых танков, 2 500 пистолетов, 7 000 винтовок, 500 легких пулеметов и 500 снайперских винтовок, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, в том числе значительное количество боеприпасов крупного калибра.

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— Основная роль Минобороны Чехии в этом проекте — роль посредника. На нашей территории есть ряд компаний оборонной промышленности, с которыми мы, как оборонное ведомство, имеем давние отношения, поэтому можем связать их с теми, кто хочет помочь украинцам так же, как и мы. В данном случае это правительство Дании, — рассказал заместитель министра обороны Даниэль Блажковец.

Благодаря такой форме сотрудничества удастся продолжить военную помощь Украине не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году и, в случае необходимости, в долгосрочной перспективе.

Указано, что в дальнейшем Украине планируют передать, среди прочего, 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 безоткатных пушек, 7 000 противотанковых средств, 10 000 ручных гранат и 60 минометных систем. Поставка также будет включать значительное количество систем противодействия беспилотникам.

Ранее Испания подтвердила предоставление Украине шести пусковых установок для ЗРК Hawk. Мадрид также анонсировал поставку ВСУ артиллерийских снарядов.

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