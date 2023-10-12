Данія і Чехія передадуть Україні БМП, танки та стрілецьку зброю

Найближчими місяцями Данія і Чехія поставлять ЗСУ БМП, бойові танки, важке озброєння й іншу техніку з виробництва та складів чеських приватних компаній коштом уряду Данії.

Про це йдеться на сайті Міноборони Чехії.

– Данія та Чехія об’єднали зусилля в проєкті, метою якого є підтримати українців сучасною зброєю у боротьбі за свободу, демократію та право на самовизначення проти російської агресії, – йдеться у повідомленні.

У межах першої частини проєкту країни планують поставити Україні близько 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків, 2 500 пістолетів, 7 000 гвинтівок, 500 легких кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, зокрема значну кількість боєприпасів великого калібру.

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– Основна роль Міноборони Чехії у цьому проєкті – роль посередника. На нашій території є низка компаній оборонної промисловості, з якими ми, як оборонне відомство, маємо давні відносини, тому можемо зв’язати їх із тими, хто хоче допомогти українцям так само, як і ми. Нині це уряд Данії, – розповів заступник міністра оборони Даніель Блажковець.

Завдяки такій формі співпраці вдасться продовжити військову допомогу Україні не тільки в найближчі місяці, а й у 2024 році та, в разі необхідності, в довгостроковій перспективі.

Зазначено, що надалі Україні планують передати, серед іншого, 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкатних гармат, 7 тис. протитанкових засобів, 10 тис. ручних гранат і 60 мінометних систем. Поставка також міститиме значну кількість систем протидії безпілотникам.

Раніше Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для ЗРК Hawk. Мадрид також анонсував поставку ЗСУ артилерійських снарядів.

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