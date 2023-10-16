Численность женщин в рядах ВСУ выросла на 40% с 2021 года – Минобороны

По сравнению с 2021 годом, численность военнослужащих-женщин ВСУ увеличилась на 40%.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, за 2 года количество женщин в армии выросло на 12 тыс. — сейчас службу проходят почти 43 тыс. женщин-военнослужащих.

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Что уже изменилось в вопросах равноправия?

Министерство обороны отменило все ограничения для доступа женщин-военнослужащих ко всем должностям.

— Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т. д., — говорится в сообщении.

Также ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Кроме того, женщинам предоставили возможность для получения военного образования всех уровней. Во-первых, с 2019-го правительство Украины разрешило поступать в военные лицеи девушкам, а, во-вторых, женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено осваивать те же специальности, что и мужчинам, а впоследствии и служить по широкому перечню должностей.

Также была организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

— Ранее тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по вопросам равноправия украинского войска не проводилось. Сейчас — эта работа происходит постоянно во всех воинских частях, — информирует ведомство.

Кроме того, учитываются аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов. Все документы, которые разрабатывает МОУ, проходят гендерную экспертизу.

Были проведены и другие действия, в частности:

предоставлены дополнительные места проживания,

обеспечены уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащими-женщинами,

пошита военная форма для женщин.

К тому же, каждый командующий родов войск получил штатного советника. Кроме того, введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ — это 81 внештатный и 74 — на общественных началах.

— Ведется регулярная работа относительно мер по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека. В частности, случаев гендерно обусловленного, в том числе домашнего насилия и дискриминации на рабочем месте. Налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН Женщины в Украине, ОБСЕ, структурой НАТО, а также с национальными общественными организациями, — добавляют в Минобороны.

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