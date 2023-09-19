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Украина несмотря на войну работает над равенством в оплате труда для женщин — Зеленская на полях ГА ООН

Зеленська
Фото: Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке рассказала о ситуации с оплатой труда украинских женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Елены Зеленской, с началом войны на плечи женщин, особенно переселенок, легло немало забот и проблем. Женщины взяли на себя нагрузку во всех сферах: вывозили детей и стареньких родственников в безопасные места. Большинство врачей и учителей — женщины. В основном активистки волонтерского движения Украины также женщины.

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И при этом женщины стали более уязвимыми, ведь очень часто теряли рабочие места и бизнес. Большую часть малого бизнеса в Украине держали женщины, который в первые месяцы войны очень пострадал — магазины, салоны, фирмы сгорели от российских обстрелов. И это продолжает происходить.

К тому же существует разрыв в оплате труда — на тех же должностях женщины получают меньше мужчин. Хотя эта тенденция есть во всем мире. По разным данным, этот разрыв иногда достигает 25%.

В прошлую пятницу правительство Украины утвердило национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине до 2030 года.

По словам Зеленской, в 2015 году разница в оплате между мужчинами и женщинами составляла 26%, а в 2021-м сократилась до 18%. Но даже во время войны государство продолжает работать над равенством.

— Но важна самая главная составляющая — победа. Чтобы наши женщины могли вернуться из эмиграции, работать и получать достойные средства на родине, чтобы открывались новые бизнесы, нам очень нужна победа, — подчеркнула первая леди.

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Украина несмотря на войну работает над равенством в оплате труда для женщин — Зеленская на полях ГА ООН

Источник: Офис президента
Генасамблея ООН, Елена Зеленская
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