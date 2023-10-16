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Валентина Летяк, редактор ленты

Как РФ использует ситуацию на Ближнем Востоке против Украины — объяснение ГУР

Как РФ использует ситуацию на Ближнем Востоке против Украины — объяснение ГУР
Фото: УНИАН

Россия использует атаки террористической группировки ХАМАС по Израилю для реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины, более того — появляются новые подтверждения взаимодействия Кремля с палестинскими боевиками.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире канала Мы — Украина.

— Россия использует террористические атаки по Израилю, с одной стороны, с целью реализации отдельных ИПСО против Украины на международном уровне, с целью использовать эти события против Киева, ослабить международную поддержку — это факт, — подчеркнул разведчик.

Юсов также отметил, что все чаще появляется подтверждение взаимодействия и сотрудничества России с движением ХАМАС.

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— И передача трофейного оружия западного производства ХАМАСу состоялась до террористических атак по Израилю. Параллельно РФ не скрывает через своих пропагандистов или официальных спикеров радости от событий в Израиле. Они буквально радуются, у них фестиваль, надеясь, что внимание будет приковано теперь не к Украине и геноциду россиян против украинцев, — добавил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что здесь Кремль просчитался, потому что все свидетельствует о том, что Украина остается и в фокусе внимания, и вся поддержка продолжает оказываться.

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Израиль, Война в Израиле, Война в Украине, Разведка, Російська агресія, Российская пропаганда
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