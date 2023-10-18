Как повлияют ракеты ATACMS на ход боевых действий: анализ ISW

Прибытие в Украину дальнобойных ракет ATACMS будет представлять угрозу для российской авиации и вражеских складов боеприпасов в тылу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что удары украинских войск по оперативно важным российским аэродромам в Украине, вероятно, заставят российское командование распылить авиационные силы и перебазировать часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше от линии фронта.

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Так, российские войска, в частности, использовали вертолеты с аэродрома в Бердянске в первые месяцы продолжающегося украинского контрнаступления на западе Запорожской области.

— Вероятное рассредоточение российских самолетов на аэродромах по всей оккупированной Украине и перемещение авиационных средств дальше от линии фронта, вероятно, нарушит российскую авиационную поддержку оборонительных усилий и локальных наступательных операций, — говорится в отчете.

Перебазирование самолетов на аэродромы, расположенные дальше в тылу, скорее всего повлияет на время простоя российской авиации, необходимое для поддержки операций.

По мнению аналитиков, это, вероятно, будет особенно важно для российских вертолетов, которые длительное время действовали на относительно небольших участках фронта, чтобы ослабить наступающие механизированные силы Украины в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.

Распыление авиационных средств на большем количестве аэродромов также, вероятно, создаст для Воздушно-космических сил России большие проблемы с координацией и поддержкой операций.

— Появление ракет большой дальности также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей территории оккупированной Украины, — подчеркивают в ISW.

Что известно о первом применении ATACMS

В ночь на 17 октября Силы спецопераций ВСУ провели успешную операцию под названием DRAGONFLY, ударив по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Были уничтожены девять вертолетов РФ, спецтехника оккупантов, пусковая установка ПВО, склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы аэродромов.

После операции в сети появлялись предположения, что украинские военные, вероятно, впервые применили ракеты ATACMS.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ATACMS.

Источник : ISW

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