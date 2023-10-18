Як вплинуть ракети ATACMS на перебіг бойових дій: аналіз ISW

Прибуття в Україну далекобійних ракет ATACMS становитиме загрозу для російської авіації та ворожих складів боєприпасів у тилу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що удари українських військ по оперативно важливих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розпорошити авіаційні сили і перебазувати частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту.

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Так, російські війська, зокрема, використовували вертольоти з аеродрому в Бердянську в перші місяці українського контрнаступу на заході Запорізької області.

– Ймовірне розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить російську авіаційну підтримку оборонних зусиль і локальних наступальних операцій, – йдеться у звіті.

Перебазування літаків на аеродроми, розташовані далі в тилу, ймовірно, вплине на час простою російської авіації, необхідний для підтримки операцій.

На думку аналітиків, це, ймовірно, буде особливо важливо для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступальні механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні 2023 року.

Розпорошення авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для Повітряно-космічних сил Росії більші проблеми з координацією і підтримкою операцій.

– Поява ракет великої дальності також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування обирати між укріпленням наявних складів і подальшим розосередженням складів по всій території окупованої України, – підкреслюють в ISW.

Що відомо про перше застосування ATACMS

У ніч на 17 жовтня Сили спецоперацій ЗСУ провели успішну операцію під назвою DRAGONFLY, вдаривши по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Були знищені дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніка окупантів, пускова установка ППО, склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Після операції в мережі з’являлися припущення, що українські військові, ймовірно, вперше застосували ракети ATACMS.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ATACMS.

Джерело : ISW

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