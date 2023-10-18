Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Як вплинуть ракети ATACMS на перебіг бойових дій: аналіз ISW

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Прибуття в Україну далекобійних ракет ATACMS становитиме загрозу для російської авіації та ворожих складів боєприпасів у тилу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що удари українських військ по оперативно важливих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розпорошити авіаційні сили і перебазувати частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту.

Зараз дивляться

Так, російські війська, зокрема, використовували вертольоти з аеродрому в Бердянську в перші місяці українського контрнаступу на заході Запорізької області.

– Ймовірне розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить російську авіаційну підтримку оборонних зусиль і локальних наступальних операцій, – йдеться у звіті.

Перебазування літаків на аеродроми, розташовані далі в тилу, ймовірно, вплине на час простою російської авіації, необхідний для підтримки операцій.

На думку аналітиків, це, ймовірно, буде особливо важливо для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступальні механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні 2023 року.

Розпорошення авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для Повітряно-космічних сил Росії більші проблеми з координацією і підтримкою операцій.

– Поява ракет великої дальності також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування обирати між укріпленням наявних складів і подальшим розосередженням складів по всій території окупованої України, – підкреслюють в ISW.

Що відомо про перше застосування ATACMS

У ніч на 17 жовтня Сили спецоперацій ЗСУ провели успішну операцію під назвою DRAGONFLY, вдаривши по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Були знищені дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніка окупантів, пускова установка ППО, склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Після операції в мережі з’являлися припущення, що українські військові, ймовірно, вперше застосували ракети ATACMS.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ATACMS.

Читайте також
Немає чим збивати: як ATACMS змінять ситуацію на фронті та допоможуть Україні у наступі
ATACMS

Джерело: ISW
ATACMS, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мінус шість гелікоптерів та літак: втрати РФ на 18 жовтня
Бої на фронті
Карта бойових дій на 18.10.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Удар по будинку в Запоріжжі та атака дронами по РФ та Криму: головні події ночі 18 жовтня
Головне за ніч 18 жовтня 2023
6 ударів по Запоріжжю: у зруйнованому будинку є загиблі, поранені та зниклі безвісти
Удар по будинку в Запоріжжі 18 жовтня 2023
Залужний показав перший пуск ракет ATACMS
ATACMS

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
СБУ зловили зрадницю у Херсоні | Результат виборів в Польщі | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Як вплинуть ракети ATACMS на перебіг бойових дій: аналіз ISW
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Як вплинуть ракети ATACMS на перебіг бойових дій: аналіз ISW
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Як вплинуть ракети ATACMS на перебіг бойових дій: аналіз ISW
Військком організував фейкову службу для 7 футболістів | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Як вплинуть ракети ATACMS на перебіг бойових дій: аналіз ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь