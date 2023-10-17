Украина впервые использовала ракеты ATACMS, полученные от США — WSJ

Во вторник войска Украины произвели пуск дальнобойных ракет ATACMS по российским войскам, что стало первым случаем применения этого оружия, предоставленного Соединенными Штатами, в ходе российско-украинской войны.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, в последние дни небольшое количество ракет было тайно направлено в Украину, где данное вооружение расширяет возможности украинских войск по нанесению дальних ударов по российским войскам на важном этапе контрнаступления.

Украина давно хотела получить от США ракеты класса поверхность-поверхность ATACMS, способные наносить удары далеко за пределами российских границ и запускаемые из пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов HIMARS.

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Во вторник отдел связи украинских военных сообщил в приложении для обмена сообщениями Telegram, что “нанесены прицельные удары по аэродромам и вертолетам противника в районе временно оккупированных Луганска и Бердянска”.

Дальность действия предоставленных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Решение США о поставке ракет ATACMS, что расшифровывается как Army Tactical Missile System (Армейская тактическая ракетная система), принималось давно. Украина неоднократно заявляла, что эти ракеты необходимы для реализации ее военного плана, обеспечивая необходимую дальность поражения целей за линией фронта на подконтрольной России украинской территории.

Источник : The Wall Street Journal

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