РФ атаковала Украину Искандерами, авиабомбами и Шахедами: сбили 3 дрона и ракету

Накануне вечером и сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, дронами-камикадзе Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Всего российская армия выпустила по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам 17 ударных средств:

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пять баллистических ракет Искандер М;

одну зенитную управляемую ракету С-300;

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

одну крылатую ракету (тип уточняется);

девять ударных дронов Shahed-136/131.

Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих уничтожено четыре воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударных БпЛА Shahed-136/131.

Вчера Николаев подвергся ракетному удару, из-за чего возник пожар на складе одного из предприятий, который не эксплуатируется. Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Степовской общины Николаевского района. Есть попадание в заведение питания — под завалами погибли два человека, ранения получил один.

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