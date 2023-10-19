РФ атаковала Украину Искандерами, авиабомбами и Шахедами: сбили 3 дрона и ракету
Накануне вечером и сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, дронами-камикадзе Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Всего российская армия выпустила по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам 17 ударных средств:
- пять баллистических ракет Искандер М;
- одну зенитную управляемую ракету С-300;
- одну управляемую авиационную ракету Х-59;
- одну крылатую ракету (тип уточняется);
- девять ударных дронов Shahed-136/131.
Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих уничтожено четыре воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударных БпЛА Shahed-136/131.
Вчера Николаев подвергся ракетному удару, из-за чего возник пожар на складе одного из предприятий, который не эксплуатируется. Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Степовской общины Николаевского района. Есть попадание в заведение питания — под завалами погибли два человека, ранения получил один.
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