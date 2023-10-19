БпЛА попал по объекту инфраструктуры: в Сумах прогремели взрывы
В Сумах поздно вечером во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Отмечается, что посреди ночи произошло попадание БпЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры.
Обновлено в 09:44. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, пожар возник в двухэтажном здании на площади 100 кв. м. Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.
Следим за ситуацией. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что есть угроза применения ударных БпЛА.
Напомним, что ориентировочно в полшестого утра 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по жилому сектору в районе Казацкого проспекта города Сумы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка