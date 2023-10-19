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Малиновская Ангелина, редактор ленты

БпЛА попал по объекту инфраструктуры: в Сумах прогремели взрывы

БпЛА попал по объекту инфраструктуры: в Сумах прогремели взрывы
Фото: Getty Images

В Сумах поздно вечером во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что посреди ночи произошло попадание БпЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры.

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Обновлено в 09:44. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, пожар возник в двухэтажном здании на площади 100 кв. м. Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Следим за ситуацией. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что есть угроза применения ударных БпЛА.

Взрывы в Сумах 18 октября 2023 — что известно о взрывах в Сумах

Напомним, что ориентировочно в полшестого утра 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по жилому сектору в районе Казацкого проспекта города Сумы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Суми
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