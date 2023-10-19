РФ атакувала Україну Іскандерами, авіабомбами та Шахедами: збили 3 дрони і ракету
Напередодні ввечері та сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, дронами-камікадзе Shahed, керованими авіаційними та зенітними ракетами.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього російська армія випустила по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах 17 ударних засобів:
- п’ять балістичних ракет Іскандер М;
- одну зенітну керовану ракету С-300;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- одну крилату ракету (тип уточнюється);
- дев’ять ударних дронів Shahed-136/131.
Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових знищено чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59; три ударні БпЛА Shahed-136/131.
Вночі Миколаїв зазнав ракетного удару, через що виникла пожежа на складі одного з підприємств. Обійшлося без постраждалих. Вчора ввечері окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївського району. Є влучання у заклад харчування – під завалами загинуло дві людини.
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