Сколько ракет ATACMS осталось у США – оценка Defence Express

Главный редактор портала Defence Express Олег Катков считает, что то количество переданных Украине ракет ATACMS, о котором заявляли в СМИ, может быть намеренно преуменьшено. Однако отметил, что важно понимать, сколько их осталось в США, ведь они больше не производятся.

— Возможно, я очень оптимистичен, но очень хочется надеяться, что эти заявления о 12 или 20 единицах — специально для того, чтобы враг не делал шагов, которые могут помешать эффективному использованию дальнобойного ракетного вооружения, в том числе и ATACMS, — заявил он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, сейчас очень сложно оценить конечный ресурс, потому что США прекратили производство ATACMS еще в 2003 году.

— После этого начался процесс переработки кассетных ATACMS на осколочно-фугасные… Согласно отчету Пентагона за 2007 год, который уже рассекречен, если брать ракеты дальностью 165 км, их оставалось около тысячи, если на 300 км в кассетном исполнении — их примерно 500 единиц, — сообщил Катков.

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То есть конечный предельный ресурс этих ракет на 2007 год составлял 1,5 тыс. в кассетном исполнении, но, как отметил эксперт, не все из них сейчас находятся в рабочем состоянии, напомнив, что часть из них уже переделали.

Ночью 17 октября подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов в оккупированных Луганске и Бердянске. Вскоре президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS по аэродромах врага.

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