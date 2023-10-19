Скільки ракет ATACMS залишилося у США – оцінка Defence Express

Головний редактор порталу Defence Express Олег Катков вважає, що та кількість переданих Україні ракет ATACMS, про яку заявляли в ЗМІ, може бути навмисно применшена. Проте зауважив, що важливо розуміти, скільки їх лишилося у США, адже їх більше не виготовляють.

– Можливо, я дуже оптимістичний, але дуже хочеться сподіватися, що оці заяви щодо 12 чи 20 одиниць – спеціально для того, щоб ворог не робив кроків, які можуть завадити ефективному використанню далекобійного ракетного озброєння, зокрема й ATACMS, – заявив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, наразі дуже складно оцінити кінцевий ресурс, адже США припинили виробництво ATACMS ще у 2003 році.

– Після цього почався процес переробки касетних ATACMS на осколково-фугасні… Згідно зі звітом Пентагону за 2007 рік, який вже розсекречено, якщо брати ракети дальністю 165 км, їх залишалося близько тисячі, якщо на 300 км у касетному виконанні – тих приблизно 500 одиниць, – повідомив Катков.

Зараз дивляться

Тобто кінцевий граничний ресурс цих ракет на 2007 рік становив 1,5 тис. у касетному виконанні, але, як зауважив експерт, не всі з них зараз перебувають у робочому стані, нагадавши, що частину з них вже переробили.

Вночі 17 жовтня підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів в окупованих Луганську та Бердянську. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS по аеродромах ворога.

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