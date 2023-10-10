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Юлия Соколова, редактор ленты

Три страны НАТО создадут минно-тральные силы для обезвреживания мин в Черном море – СМИ

Морська міна
Фото: Depositphotos

Румыния, Турция и Болгария обсуждают создание совместных сил для разминирования в Черном море. Речь идет об уничтожении любых мин, попадающих в территориальные воды этих стран из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о ходе переговоров.

Эти три страны являются членами НАТО. Источники утверждают, что они все еще прорабатывают детали, однако могут создать подразделение по разминированию уже в следующем месяце.

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Поскольку атаки РФ на Украину становятся все ближе к границам НАТО, военный блок пытается сбалансировать ответ, чтобы избежать эскалации.

Отзвуки войны могут почувствовать три члена НАТО, которые имеют выход к Черному морю: Турция, Румыния и Болгария. Речь идет, например, о падении обломков российских дронов или обнаружении мин, прибитых течением.

Такая ситуация заставляет эти страны активизировать оборонные меры, поскольку через Черное море проходят торговые маршруты.

Хотя объединенные силы по разминированию не будут операцией НАТО, они станут первым общим усилием союзников в Черном море с начала вторжения РФ в Украину.

В случае создания новые минно-тральные силы будут мирными. Перебрасывать дополнительные корабли НАТО в Черное море не планируется.

По словам источника, одна из целей миссии – продемонстрировать, что Турция, Румыния и Болгария способны самостоятельно решить проблему с очисткой своих территориальных вод от мин.

С начала полномасштабной войны союзники по НАТО усилили наблюдение и разведывательную деятельность в Черноморском регионе.

Инциденты в Черном море

Летом этого года в Черном море, возле турецкого пляжа Софулар обнаружили по меньшей мере 28 неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Посетителей эвакуировали, боеприпасы обезвредили.

В сентябре грузовое судно Seama под флагом Того подорвалось на противокорабельной мине в Черном море. Это произошло примерно в 40 километрах от берега Румынии.

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БПЛА Shahed

Источник: Bloomberg
Болгария, Война в Украине, міни, Російська агресія, Румунія, Туреччина, Черное море
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