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Україна
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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Український зерновий коридор: судна Румунії та Болгарії почали розмінування Чорного моря

Порт Чорноморськ
Фото: УНІАН

Мінно-тральна група кораблів Румунії та Болгарії (двох членів НАТО) розпочала очищення акваторії Чорного моря на маршруті нового морського коридору, який проклала Україна.

На це звернув увагу керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його даними, судна розпочали тралення мін, тобто їх видалення і знищення, поблизу берегів Болгарії.

Зараз дивляться

Однак кораблі не обмежуються болгарськими територіальними водами, а й працюють у прилеглій зоні, “де якраз проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору”.

– Наші чорноморські сусіди демонструють на диво стислий період від ухвалення рішення про створення мінно-тральної групи до початку практичної роботи, – зазначив Клименко.

Так, рішення ухвалили 12 жовтня, а з 16 жовтня кораблі вже перебували в морі.

Наразі фахівці фіксують сім кораблів: один румунський та шість болгарських.

Моніторингова група ідентифікувала п’ять із них. ВМС Болгарії представлені мінним загороджувачем Цибър, фрегатами Дръзки та Верни, сторожовим кораблем Смели та ще двома тральщиками. Від ВМС Румунії в операції задіяний морський тральщик Slt. Alexandru Axente.

Що відомо про створення мінно-тральної групи

Спочатку інформація з’явилася в західних ЗМІ. Зазначалося, що Румунія, Туреччина та Болгарія обговорюють створення спільних мінно-тральних сил для розмінування в Чорному морі.

Цьому передувала низка інцидентів, зокрема підрив вантажного судна Seama на протикорабельній міні поблизу берегів Румунії.

12 жовтня, на наступний день після засідання у форматі Рамштайн, міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії зустрілися в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Під час переговорів було ухвалено рішення про створення тристоронньої ініціативи для спільної боротьби з мінами в Чорному морі.

Спроби РФ влаштувати блокаду в Чорному морі

Після 17 липня Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, в межах якої відбувався експорт зернових з України.

Цей зерновий коридор функціонував майже рік – з 22 липня 2022 року. Виходом з ініціативи РФ хотіла повністю заблокувати можливості України експортувати продовольство.

У відповідь Київ відкрив нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден у Чорному морі. Ними до українських портів зараз прямують іноземні кораблі для завантаження зерном та іншою продукцією.

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Болгарія, Зерно, міни, Румунія, Україна, Чорне море
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