Бои за Авдеевку и обстрел Никополя Россией: главные новости 21 октября

В Донецкой области идут бои за Авдеевку. Оккупанты направляют для захвата этого населенного пункта немало сил, пытаясь окружить город.

Вместе с тем, в Украине продолжается подготовка к саммиту Формулы мира на уровне советников глав государств, который должен состояться на следующей неделе на Мальте.

Об этих и других событиях в Украине и мире, произошедших 21 октября 2023 года, читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Бои за Авдеевку

РФ обстреляла Никополь из артиллерии

Возвращение украинских детей из России

Украина на саммите Коалиции школьного питания

Зеленский поговорил с Эрдоганом

Сайт боевиков ХАМАСа перебрался на хостинг РФ

Бои за Авдеевку

Активность оккупационных войск РФ в районе Авдеевки (Донецкая область) несколько снизилась, однако оккупанты не оставляют попыток атаковать, бои продолжаются, говорит представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Он уточнил, что агрессор не оставляет попыток атаковать Авдеевку и несет там значительные потери. По словам Штупуна, “три четверти потерь врага” фиксируют именно на Авдеевском направлении.

В свою очередь представитель 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь заявил, что россияне пытаются подготовить неожиданный удар по украинским ВС в районе Авдеевки, поскольку роют тоннели в районе Авдеевки.

— Они начали применять такую тактику — рыть тоннели. То есть роют тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, во-вторых, чтобы где-то неожиданно вынырнуть ближе к нам, — говорит Антон Коцуконь.

Представитель 110-й ОМБр говорит, что разведка ВСУ также фиксирует использование оккупантами роботизированных транспортных средств, которые имеют дистанционное управление. Благодаря этим средствам враг, в частности, подвозит себе боекомплект.

РФ обстреляла Никополь из артиллерии

В течение дня 21 октября российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под ударом были Никополь и Марганецкая громада.

Оккупанты выпустили семь снарядов из тяжелой артиллерии и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. В частности, зафиксировано и попадание дронов-камикадзе.

Из-за обстрела повреждены частное предприятие, два жилых дома, гараж и солнечная панель.

Во время вражеской атаки погиб 71-летний мужчина.

Возвращение украинских детей из России

В Украину удалось вернуть еще четырех украинских детей, которых россияне принудительно депортировали.

— Это 17-летняя девушка и трое мальчиков — шести, трех и девяти лет. Они уже дома вместе со своими родными. У каждого из них есть собственная история. Их должны слышать в разных странах мира, чтобы иметь настоящее представление о преступлениях РФ, — сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, один из мальчиков не видел свою маму с самого начала полномасштабного вторжения.

Украина присоединилась к саммиту Коалиции школьного питания

Украина впервые приняла участие в глобальном саммите Коалиции школьного питания в Париже, он объединил партнеров и правительства 90 стран.

Дело в том, что для некоторых детей школьный обед — единственный прием пищи, на который они могут рассчитывать. Когда началась пандемия коронавируса, эти дети фактически остались без питания.

Украинская межправительственная делегация представила реформу школьного питания, которая реализуется с 2020 года во главе с Еленой Зеленской. Команда активно работает над обеспечением равного доступа к качественному питанию во всех учебных заведениях Украины, независимо от их расположения.

Членство в Коалиции школьного питания могло бы позволить узнать об опыте других стран и перенять его для Украины.

Зеленский поговорил с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. С президентом Турции они обсудили ситуацию в Черноморском регионе, агрессию против Украины, глобальную безопасность, ситуацию на Ближнем Востоке.

Это стало девятым международным разговором за эту неделю. Перед этим глава государства уже говорил с президентом Финляндии, премьер-министром Канады, президентом Южной Африки, премьер-министром Норвегии, президентом Франции, генеральным секретарем ООН, президентом США и канцлером Германии.

Он также поблагодарил США за подготовленный новый пакет длительной, надежной, оборонной, экономической поддержки Украины для защиты людей и свободы.

Украинский лидер сообщил, что сейчас активно готовится новая встреча по Формуле мира Украины. Встреча запланирована уже на следующую неделю на Мальте. Зеленский отметил, что будут представлены весомые государства мира — перечень участников фактически ежедневно увеличивается.

— Более 50 участников ожидаем. Сегодня президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет участвовать во встрече.

Сайт боевиков ХАМАСа перебрался на хостинг РФ

Сайт боевиков ХАМАСа имеет российский след — он расположен на хосте РФ. Страница в сети была зарегистрирована еще с 2017 года и с тех пор работает без изменений.

Так, домен hamas. ps был зарегистрирован на хосте VDSina — регистрацией занялась компания Selectel, которые предоставляет услуги хостинга.

Примечательно, что офис хоста расположен в Москве, а вот дочерняя компания Selectel — в ОАЭ. Известно, что к созданию последней компании приложил руку предприниматель Лев Левиев, который также работал над запрещенной в Украине соцсетью ВКонтакте. Сейчас предприниматель имеет два гражданства — России и Израиля.

Компания Selectel считается крупнейшим оператором дата-центров в России. Всего у них есть 8 дата-центров, все они расположены на территории России.

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