Бої за Авдіївку та обстріл Нікополя Росією: головні новини 21 жовтня

У Донецькій області точаться бої за Авдіївку. Окупанти спрямовують для захоплення цього населеного пункту чимало сил, намагаючись оточити місто.

Разом з тим, в Україні триває підготовка до саміту Формули миру на рівні радників глав держав, який має відбутись наступного тижня на Мальті.

Про ці та інші події в Україні та світі, що відбулися 21 жовтня 2023 року, читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Бої за Авдіївку

РФ обстріляла Нікополь з артилерії

Повернення українських дітей з Росії

Україна на саміті Коаліції шкільного харчування

Зеленський поговорив з Ердоганом

Сайт бойовиків ХАМАСу перебрався на хостинг РФ

Бої за Авдіївку

Активність окупаційних військ РФ у районі Авдіївки (Донецька область) дещо знизилася, проте окупанти не полишають спроб атакувати, бої тривають, каже речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він уточнив, що агресор не полишає спроб атакувати Авдіївку і зазнає там значних втрат. За словами Штупуна, “три чверті втрат ворога” фіксують саме на Авдіївському напрямку.

Своєю чергою речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь заявив, що росіяни намагаються підготувати несподіваний удар по українських ЗС в районі Авдіївки, оскільки риють тунелі в районі Авдіївки.

– Вони почали застосовувати таку тактику – рити тунелі. Тобто риють тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, по-друге, щоб десь несподівано виринути ближче до нас, – каже Антон Коцуконь.

Речник 110-ї ОМБр каже, що розвідка ЗСУ також фіксує використання окупантами роботизованих транспортних засобів, які мають дистанційне управління. Завдяки цим засобам ворог, зокрема, підвозить собі боєкомплект.

РФ обстріляла Нікополь з артилерії

Упродовж дня 21 жовтня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударом були Нікополь та Марганецька громада.

Окупанти випустили сім снарядів із важкої артилерії та скидали боєприпаси з безпілотників. Зокрема, зафіксовано й влучання дронів-камікадзе.

Через обстріл пошкоджено приватне підприємство, два житлові будинки, гараж та сонячну панель.

Під час ворожої атаки загинув 71-річний чоловік.

Повернення українських дітей з Росії

В Україну вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, яких росіяни примусово депортували.

– Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків – шести, трьох і дев’яти років. Вони вже вдома разом зі своїми рідними. У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини РФ, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, один із хлопчиків не бачив свою маму від самого початку повномасштабного вторгнення.

Україна долучилася до Коаліції шкільного харчування

Україна вперше взяла участь у глобальному саміті Коаліції шкільного харчування в Парижі, він об’єднав партнерів та уряди 90 країн. Річ у тім, що для деяких дітей шкільний обід – єдиний прийом їжі, на який вони можуть розраховувати. Коли почалась пандемія коронавірусу, ці діти фактично залишилися без харчування. Українська міжурядова делегація представила реформу шкільного харчування, що реалізується з 2020 року на чолі з Оленою Зеленською. Команда активно працює над забезпеченням рівного доступу до якісного харчування у всіх закладах освіти України, незалежно від їхнього розташування. Членство в Коаліції шкільного харчування могло б дати змогу дізнатися про досвід інших країн і перейняти його для України.

Зеленський поговорив з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський говорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. З президентом Туреччини вони обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, агресію проти України, глобальної безпеки, ситуацію на Близькому Сході.

Це стало девʼятою міжнародною розмовою за цей тиждень. Перед цим глава держави вже говорив з президентом Фінляндії, премʼєр-міністром Канади, президентом Південної Африки, премʼєр-міністром Норвегії, президентом Франції, генеральним секретарем ООН, президентом США та канцлером Німеччини.

Він також подякував США за підготовлений новий пакет тривалої, надійної, оборонної, економічної підтримки України для захисту людей і свободи. Український лідер повідомив, що наразі активно готується нова зустріч щодо Формули миру України. Зустріч запланована вже на наступний тиждень на Мальті. Зеленський зазначив, що будуть представлені вагомі держави світу – перелік учасників фактично щодня збільшується. – Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

Сайт бойовиків ХАМАСу на хостингу РФ

Сайт бойовиків ХАМАСу має російський слід – він розташований на хості РФ. Сторінка в мережі була зареєстрована ще з 2017 року і відтоді працює без змін.

Так, домен hamas. ps був зареєстрований на хості VDSina – реєстрацією зайнялася компанія Selectel, які надає послуги хостингу.

Примітно, що офіс хосту розташований у Москві, а ось дочірня компанія Selectel – в ОАЕ. Відомо, що до створення останньої компанії доклав руку підприємець Лев Левієв, який також працював над забороненою в Україні соцмережею ВКонтакте. Нині підприємець має два громадянства – Росії та Ізраїлю.

Компанія Selectel вважається найбільшим оператором дата-центрів у Росії. Загалом у них є 8 дата-центрів, усі вони розташовані на території Росії.

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