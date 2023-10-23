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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Осенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся

школа діти за партами
Фото: УНИАН

Уже второй год подряд школьники начали обучение в условиях полномасштабной войны. Этот период продлится с 1 сентября по 28 июня. Конечная дата может отличаться в зависимости от региона, поскольку это решение остается за местными властями. Уже известна и дата осенних каникул.

Когда начнутся осенние каникулы в 2023 году и сколько продлится отдых — читайте в материале Фактов ICTV.

Осенние каникулы 2023 — дата

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти. Как правило, после каждой четверти стартуют каникулы.

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Несмотря на то, что образовательные учреждения могут самостоятельно формировать структуру учебного года, осенние каникулы часто приходятся на последнюю неделю октября.

Таким образом, в 2023 году осенние каникулы начнутся 23 октября и продлятся до 29 октября.

Отметим, что, как и в прошлом учебном году, у школьников будет три формата обучения — очный, дистанционный и смешанный. Его местные власти должны выбрать, исходя из ситуации с безопасностью в регионе.

К слову, Факты ICTV писали, когда школьники отправятся на каникулы зимой, весной и с какого числа начнется летний отдых.

Каникулы, осінь, Образование в Украине, шкільна освіта
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