В восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов объявлена принудительная эвакуация детей

В восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.

По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, соответствующее решение Донецкой ОВА единогласно поддержано на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации.

По информации Минреинтеграции, будет эвакуировано около 250 детей. Эвакуация будет проведена из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.

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Всех детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя собираются вывезти из этих населенных пунктов до начала холодов. Сначала всех направят в гуманитарный хаб, где эвакуированные люди смогут отдохнуть, поесть, получить помощь.

В дальнейшем этих граждан будет принимать Житомирская область, где их бесплатно обеспечат убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой. По данным Минреинтеграции, уже 41 ребенок вывезен в безопасные места.

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