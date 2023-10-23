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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У восьми населених пунктах Бахмутського і Покровського районів оголошено примусову евакуацію дітей

Діти-акція
Фото: Pexels

У восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей.

За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідне рішення Донецької ОВА одноголосно підтримано на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації.

За інформацією Мінреінтеграції, буде евакуйовано близько 250 дітей. Евакуація буде проведена з восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною.

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Всіх дітей у супроводі одного з батьків або законного представника збираються вивезти з цих населених пунктів до початку холодів. Спочатку всіх направлять до гуманітарного хабу, де евакуйовані люди зможуть відпочити, поїсти, отримати допомогу.

Надалі цих громадян прийматиме Житомирська область, де їх безкоштовно забезпечать притулком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою. За даними Мінреінтеграції, вже 41 дитину вивезено в безпечні місця.

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Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Евакуація, Житомирська область, Покровськ
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